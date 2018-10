De stad van... Hans van Wanrooij, ‘Ik vind provinciehuis supermooi’

De meningen over het provinciehuis in Den Bosch lopen nogal uiteen. Van prachtig tot foeilelijk en alles daar tussenin. De opinie van Hans van Wanrooij (58) is duidelijk. ,,Ik vind het supermooi. Geweldig hoe ze dat in die tijd - de jaren zestig - hebben kunnen bouwen. Inmiddels zijn er hogere gebouwen, maar vroeger torende het boven heel Brabant uit."

Hij geeft het eerlijk toe: zijn mening is niet geheel objectief. Eerder deze maand vierde hij met een receptie zijn 40-jarig dienstverband bij de provincie Noord-Brabant, een jubileum dat steeds zeldzamer zal worden. Van Wanrooij is floormanager bij evenementen en werkzaam bij de bodedienst van de beveiliging. En nee, daar heeft na vier decennia in het provinciehuis nog geen genoeg van. ,,Ik ga iedere dag lachend naar mijn werk. Geen dag is hetzelfde, iedere receptie, vergadering of evenement is weer anders. Dat maakt het zo leuk."

Inmiddels heeft hij knopje 22 van de lift ingedrukt, want hij kan zijn bezoek niet uitzwaaien zonder het magnifieke uitzicht van de bovenste verdieping te hebben getoond. Enthousiast wijst hij naar de andere hoogvliegers in de stad. Het is buiten vrij helder, aan de horizon doemen dan Eindhoven en Tilburg op. ,,Het beste uitzicht heb je bij -3 met een zonnetje. Of bij sneeuw, dat is ook geweldig."

Naast zijn baan bij de provincie is Van Wanrooij voorzitter van EBBC en The Titans, de supportersvereniging van de basketballers van New Heroes. ,,Ik vind basketbal een verschrikkelijk mooie sport. Vanaf mijn twaalfde ga ik al kijken bij het Bossche basketbal."

Hij is al even voorzitter van de supportersvereniging. ,,We zijn van 75 leden gegroeid naar 270. Twee jaar geleden werd ik gevraagd om ook voorzitter van EBBC te worden. Ik vind het leuk om met een groep enthousiastelingen structuur aan te brengen, dus heb ik ja gezegd. Het kost veel tijd, maar dat heb ik er graag voor over. Gelukkig krijg ik die vrijheid van mijn vriendin, Diny, anders kun je dat nooit doen."