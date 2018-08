De stad van... Rik Buenen: 'Losjes en Smèrrig maken Den Bosch frisser'

Rik Buenen (30) organiseert sinds 2009 Soul Live. ,,De allereerste editie was in de Orangerie. Destijds trokken we gelijk 850 bezoekers. Ik wilde een avond creëren waarbij oude en nieuwe soul samen komen."

Na de eerste editie kwamen nog vele anderen, ook buiten Den Bosch. ,,We organiseren ook Soul Live feestjes in de Paradiso in Amsterdam, Luxor Live in Arnhem, 013 in Tilburg en De Vorstin in Hilversum. Het leuke aan het organiseren van deze feesten is het zien van al die mensen die in een volle zaal uit hun dak gaan en uiteindelijk met een glimlach naar huis gaan." Sinds 2017 is er ook een Soul Live festival op de Pettelaarse Schans in Den Bosch. Zaterdag 1 september is het festival er voor de tweede keer. ,,Deze keer met artiesten als Candy Dulfer, Berget Lewis, Incognito en Roog."

Buenen woont sinds kort weer in Den Bosch. ,,Ik heb vijf jaar in Amsterdam gewoond, maar nu ik een kleine heb wil ik voor haar meer rust en mijn familie meer zien."