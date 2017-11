Doden in Bossche woning zijn 60-jarige bewoner en zijn 58-jarige vrouw

Het is niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de woning. Een woordvoerder van de politie vertelde woensdagmiddag geen nadere bijzonderheden over de doodsoorzaak. Maar zeker is dat het gaat om een familiedrama waarbij beiden door kogels om het leven zijn gekomen. Het daarbij gebruikte vuurwapen is in de woning aangetroffen.



De stoffelijke overschotten zijn afgelopen nacht uit de woning gehaald.