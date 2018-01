Door ms getroffen Hadewig geeft leven nog steeds een 'dikke 8'

Wegvaren met je hele hebben en houden? Woonschip De Enkeling uit 1886 te koop in Brede Haven Den Bosch

28 januari Zo 28 jan. In de oorlog werd het schip 'De Enkeling' nog tot zinken gebracht. Maar in 1971 werd er alweer betonijzer in vervoerd, van de Terneuzen naar Drimmelen, opbrengst: 511 gulden. Ja, er kleeft een hoop historie aan het schip uit 1886, dat momenteel als woning in de Brede Haven te koop ligt. Vraagprijs: € 385.000.