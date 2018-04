Drugsonderzoek politie Den Bosch leidt naar twee drugslabs in Noord-Nederland, vijf verdachten aangehouden

DEN BOSCH/ROSMALEN/OIRSCHOT - Zo’n vijftig politiemensen zijn woensdagochtend in Brabant, Friesland en Drenthe bezig met een actie tegen drugscriminaliteit. Onderzoek van de politie in Den Bosch leidde woensdagochtend tot de ontmanteling van twee drugslabs. De politie heeft vijf verdachten aangehouden.

Een arrestatieteam deed vanochtend een inval in een woning aan de Orpheusstraat in Rosmalen. De voordeur, een rolluik en een grote ruit van de woning werden vernield. Naar verluidt is een persoon aangehouden. Volgens de politie heeft de inval te maken met de gezamenlijke actie maar werd in de woning geen drugslab aangetroffen. Ook werd een inval gedaan in een woning aan de Vierde Hambaken.

Grote labs

In loodsen in het Friese Oudebildtzijl en Nieuw-Amsterdam in Drenthe trof de politie grote drugslabs aan. Een lab was in aanbouw en een lab was volledig operationeel, maar op dit moment niet actief. De politie is bezig de labs te ontmantelen.

Er zijn vijf verdachten aangehouden. Zij zitten voorlopig vast. Ook woningen en loodsen in Den Bosch en Oirschot maken deel uit van het onderzoek. Er zijn meerdere spullen gevonden die een directe relatie hebben met de productie van synthetische drugs.

Het onderzoek is in volle gang en gaat nog een groot deel van de dag in beslag nemen.