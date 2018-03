'Een stakker die verkeerde keuzes heeft gemaakt'

'Heldin' blust keukenbrand bij oudere vrouw uit Den Bosch met tuinslang

14:35 DEN BOSCH - Een heldendaad. Zo noemt de politie de actie van een vrouw uit Den Bosch. Vorige week schoot zij een oudere plaatsgenoot te hulp nadat er brand was ontstaan in haar woning. Een pan met olie had te lang op het vuur gestaan.