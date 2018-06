Eervolle zesde plaats voor scholieren van 't Schrijverke op NK schaken

Video Ooggetuige kinder­trans­por­ten Vught terug in z'n grootste nachtmer­rie

9 juni VUGHT - Hij noemde zichzelf George Mueller en vertelde niemand over wat hij gezien had. Niemand mocht weten dat hij Joods was. Niemand hoorde over Kamp Vught, Westerbork en Bergen Belsen. ,,Ik was bang dat het me nog een keer zou overkomen."