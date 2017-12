Eigenaar illegale disco in Rosmalen: 'Ik was open voor vrienden'

Voor elke Joods kind dat vanuit Vught werd gedeporteerd en vermoord, plant Vught een narcis

16:54 VUGHT - Voor elk Joods kind dat in de Tweede Wereldoorlog vanuit Vught werd gedeporteerd en omgebracht wordt in de narcistuin in het Raadhuispark een narcis geplant. In totaal komen er 2.142 narcissen. Burgemeester Van de Mortel plant op 5 december, om 14.30 uur, de eerste narcissen in de narcistuin.