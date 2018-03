Fans FC Den Bosch eisen met kort geding favoriete plaats op

Zoenen op Parade in Den Bosch: We provoceren niet, we normaliseren juist

11:38 DEN BOSCH - Hoeveel mensen er vrijdagavond om zes uur op de Parade in Den Bosch komen om te zoenen of te huggen, Mandy Sieben weet het niet. ,,Bijna 500 mensen hebben op Facebook aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in de flash mob en dat is veel", zegt de vrijwilliger van COC Noordoost-Brabant vrijdagochtend.