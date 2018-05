FC Den Bosch-speler schiet Casino Nuland officieel open

Naast spelers van FC Den Bosch -het casino is shirtsponsor van de Bossche voetbalclub- was loco-burgemeester Jan Hoskam er namens de gemeente.

Het casino is onderdeel van het hotel. De gast kan slapen in het hotel, eten in het restaurant en vermaakt worden in het casino. Geïnspireerd op de nieuwste casino’s in Las Vegas waar gastheerschap erg hoog in het vaandel staat.