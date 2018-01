FC Den Bosch zet verhuizing M-sidesupporters door: 'Emotionele bijeenkomst'

Naar aanleiding van zo'n 60 bezwaren zei algemeen directeur Paul van der Kraan vorige week in het Brabants Dagblad dat nagegaan wordt of maatwerk kan worden geleverd. Hij vond het te vroeg om te zeggen of uitzonderingen mogelijk zouden zijn. Maandagavond werd tijdens een besloten 'vragenuurtje' met zo'n honderd supporters duidelijk dat geen uitzonderingen worden gemaakt. ,,Als we uitzonderingen maken dan staan we niet sterk bij een rechtszaak die eventueel wordt aangespannen tegen onze beslissing'', aldus Van der Kraan.