Fikse tegenvaller en vertraging bedreigen bouw Vinkelse molen

Tijd van strijd is voorbij: krakers Boschgaard gaan zelf sociale huurwonin­gen voor Zayaz bouwen

7:00 Do 27 aug. De tijd van strijd is definitief voorbij. De voormalige krakers van de Patio aan het Van Roosmalenplein en woningcorporatie Zayaz zitten weer gebroederlijk aan tafel. De bewoners gaan zelf negentien sociale huurwoningen realiseren en beheren in en om de Patio. En dat is ook voor Zayaz een unieke constructie.