Geen perspectief voor Q-koortspatiënt

DEN BOSCH/NIJMEGEN - Q-koortspatiënten houden ondanks intensieve behandeling en begeleiding jaren na een besmetting klachten die bovendien zelfs kunnen verergeren. Een analyse van de gegevens van in totaal 2600 Q-koortspatiënten door het Radboudumc heeft dat uitgewezen. Het is voor het eerst dat de langetermijneffecten van de Q-koortsepidemie zijn onderzocht.

Vooral patiënten met chronische Q-koorts ervaren met de jaren een toename in klachten, aldus epidemioloog Ellen van Jaarsveld. ,,Hun vermoeidheid neemt toe en hun levenskwaliteit verslechtert", zegt de onderzoekster die concludeert dat chronische Q-koorts een progressieve ziekte is.

Patiënten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) hoeven evenmin te hopen op een afname van de klachten. ,,Ze verslechteren niet maar verbeteren ook niet", aldus Van Jaarsveld.

Begeleid

Meest ontnuchterend is de conclusie dat de meeste van deze Q-koortspatiënten intensief zijn behandeld en begeleid. ,,We kunnen niet zeggen dat behandelen geen effect heeft maar als de getroffenen niet waren behandeld had het er waarschijnlijk niet beter uitgezien."

Van Jaarsveld benadrukt dat het gaat om resultaten voor de hele groep en dat individuele patiënten een grilliger klachtenverloop kunnen ervaren en wel beter kunnen worden. Voor de medisch onderzoeker zijn de resultaten het bewijs van Q-koorts hoog op de agenda moet blijven. ,,Acht jaar na infectie houden mensen veel klachten en de trend is niet dat het beter gaat.’’

Onderzoek

Het onderzoek van het Radboudumc is betaald uit een bijdrage van de rijksoverheid voor onderzoek naar de relatief onbekende ziekte. Door de verzameling van alle gegevens is de grootste databank met informatie Q-koortspatiënten ter wereld ontstaan. De resultaten van het onderzoek worden vandaag in Eindhoven gepresenteerd op de eindconferentie van Q-support, de stichting voor ondersteuning van patiënten.

Directeur Annemieke de Groot van Q-support is onder de indruk en zegt dat het onderzoek bevestigt wat ze dagelijks in de praktijk merkt. ,,Gaandeweg begrijpen we dat de impact zó groot is, meer dan we ooit hebben kunnen vermoeden. Het zijn harde feiten maar Q-koorts gaat niet over. Het kan veel langer duren dan je denkt."