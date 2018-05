Geen reprimande Onderwijsinspectie voor examenblunder Bossche school

DEN BOSCH - ,,Ik was helemaal van slag", zegt de 18-jarige Jette uit Ravenstein over haar wiskunde-examen op de allereerste dag van de schoolexamens. Maandagmiddag gaat het faliekant mis op het Vavo in Den Bosch. Daar blijken per abuis de verkeerde examens wiskunde A en C voor 76 vwo-leerlingen besteld. Die fout komt pas aan het licht als de leerlingen al lang en breed aan de gang zijn, na zo'n anderhalf uur.