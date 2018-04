Geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg na aanrijding met een persoon

Apparte­ment in Den Bosch volledig uitgebrand

14:11 DEN BOSCH - In een appartement aan De Bokkelaren in Den Bosch is vrijdagmiddag rond 13.20 uur brand uitgebroken. Het appartement op de bovenste verdieping van het flatgebouw is helemaal uitgebrand. Een gedeelte van de flat is geëvacueerd.