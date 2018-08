Gender is een groot thema op Boulevard

Blauwalg zit Wild Vlees dwars: voorstel­ling Boulevard afgelast

6 augustus DEN BOSCH - De Boulevardvoorstelling 'Dear Friend, wolves have always eaten sheep' van Wild Vlees bij de Zuid-Willemsvaart, die morgen zou beginnen, is op last van het waterschap afgelast vanwege blauwalg. Blauwalg is schadelijk voor de gezondheid.