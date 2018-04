Genootschap wil hertogdom terug: 'Als heel de wereld Brabants zou zijn, zou het goed gaan'

Komst Jumbo City blijkt nekslag voor AH to Go in Visstraat: winkel per 1 juni dicht

11:56 Ma 30 apr. De AH to Go aan de Visstraat gooit de handdoek in de ring. Nog geen half jaar nadat Jumbo City is geopend, kondigt Albert Heijn aan de tegenover gelegen To Go te sluiten.