Gesprek met de minister levert weinig op; de Bossche juf Marcia wordt er alleen maar strijdbaarder van

Zij moest het doen dinsdag. Aan juf Marcia van der Wens uit Den Bosch de belangrijke taak om de boodschap van alle leerkrachten uit Nederland over te brengen in Den Haag. Had ze voorheen misschien het gevoel niet gehoord te worden, dinsdag mocht ze dé man persoonlijk haar boodschap brengen. En die boodschap was vrij duidelijk. Meer geld en dat geld beter besteden. ,,Niet alleen de tekorten opvangen met klassenassistenten. Investeer in betere leraren.”



Maar op die boodschap zat Arie Slob niet echt te wachten. ,,Dat was al wel snel duidelijk. Extra geld komt er niet." En ook de vraag of het geld op korte termijn beschikbaar is, kreeg weinig reactie van de minister van Onderwijs.