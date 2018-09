Gloudemans taxateurs verhuist na ruim honderd jaar uit Rosmalen

Het bedrijf is in 1913 opgericht in Rosmalen. Er zijn geen zakelijke banden meer met de familie Gloudemans, zegt Frederik de Bruijne, één van de partners van het kantoor. ,,Behalve dat wij in Hintham het kantoor huren van de familie. Maar we zijn daar helemaal uit ons jasje gegroeid. We hebben er onvoldoende werkplekken en spreekruimte voor onze cliënten. We zochten daarom binnen de gemeentegrenzen naar een nieuw kantoor. We zijn blij dat we het in Nuland kunnen kopen. Het is een degelijk kantoorpand midden in het dorp met eigen parkeerruimte." Het is volgens De Bruijne nog niet duidelijk wanneer de verhuizing aan de orde is. ,,Ergens in de loop van volgend jaar."