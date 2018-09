Je wordt er niet high van. Medicinale wiet is namelijk totaal iets anders dan 'dat spul' waar mensen in coffeeshops jointjes van draaien. Ja, het komt van dezelfde wietplant maar het mist één zeer belangrijk element: THC, het psychoactieve ingrediënt. De stof die ervoor zorgt dat je stoned wordt. Wat er dan overblijft is de stof CBD oftewel: 'mediwiet' en wordt door steeds meer mensen als wondermiddel gezien. Want, zeggen ze. Het helpt je niet alleen met je ADHD, reuma, autisme, gewrichtspijn of artrose én je krijgt er ook nog eens een prachtig, zacht perzikhuidje van.