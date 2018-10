‘Gotisch’ kapelletje voor Maliskamp

De grond van het dierenparkje is intussen eigendom van de stichting Wijkbelangen en bovendien is onlangs een nieuw dierenverblijf in gebruik genomen. Op de kapel was het wat langer wachten, maar gisteravond werd duidelijk dat vrijwel alle hobbels nu zijn genomen. De welstandscommissie van de gemeente is ook akkoord met het ontwerp. Daarom kon architect Paul Sloven gisteravond tijdens de wijkraadsvergadering het ontwerp toelichten. Sloven is geboren en getogen in Rosmalen, maar houdt al jaren kantoor in Kerkdriel. ,,Het is mijn eerste ontwerp voor een kapel", zei Sloven desgevraagd. En daarin is duidelijk de verwijzing naar gotische (kerk)bouwkunst herkenbaar.