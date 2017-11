Groot enthousiasme om alle winkels in Den Bosch elke zondag open te laten zijn

Momenteel mogen alleen winkels in de binnenstad en op de woonboulevard elke zondag open. Supermarkten kunnen ontheffing aanvragen om ook elke zondag de deuren te openen. Andere winkelcentra, zoals de Helftheuvel, mogen 18 zondagen in het jaar open, tuincentra en bouwmarkten kunnen voor 30 zondagen ontheffing krijgen.

Zondagsrust

Ook worden de openingstijden op zondag verruimd. Mogen winkels nu op zondag tussen 12 en 18 uur open, in het voorstel wordt dit van 11 tot 19 uur. Nog vroeger open gaat het stadsbestuur te ver om de zondagsrust niet teveel te verstoren. Will Hoeben (De Bossche Groenen) was maandagavond als enige commissielid kritisch over de zondagsrust. ,,Wie zit hierop te wachten? Het is straks nooit meer rustig in de stad'', zei hij.