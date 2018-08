Heijmans heeft megaklus op Schiphol binnen handbereik

Grote belangstel­ling voor 'De Villa's' in Berlicum

30 augustus BERLICUM - Grote drukte op de inloopavond van By Brekel Vastgoed en Next Nieuwbouw Makelaars in D'n Durpsherd in Berlicum. Daar konden potentiële kopers alvast een kijkje komen nemen voor als ze een van de dertien koopappartementen willen bemachtigen die aan de Hoogstraat in Berlicum worden gebouwd. Op de plek waar nu nog een villa staat.