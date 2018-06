Heineken Fanfare in Den Bosch speelt Star Wars en Ferdivedaasje

DEN BOSCH - Aan publieke belangstelling voor het Jaarconcert van de Heineken Fanfare in Den Bosch was zaterdag geen gebrek.

De Heineken Fanfare 's-Hertogenbosch, in 1959 opgericht, is niet meer weg te denken uit de stad. Het hele jaar zijn er optredens. Een van de hoogtepunten is het Jaarconcert. Voorheen voltrok zich dat telkens in het najaar, maar om praktische redenen is het concert nu (voorgoed) naar juni verschoven. Zaterdagmiddag in het Heineken Ontspannings Centrum(HOC) op industrieterrein De Rietvelden was veel belangstelling.

Volledig scherm Het orkest van de Heineken Fanfare 's-Hertogenbosch in actie tijdens het Jaarconcert. © Chris Korsten

Een machtig, stoer en stijlvol instrument dat overwegend warme klanken produceert. Voor vele muziekliefhebbers is de saxofoon 'je-van-het'. Bianca Kuijpers(42), al ruim een kwart eeuw lid van de Heineken Fanfare, is er ook he-le-maal weg van. ,,Bij de fanfare speel ik normaal gesproken op de altsax. Thuis heb ik er nog een stuk of zeven. Zo behoren een mezzosopraan-, een tenor- en een baritonsax eveneens tot mijn collectie. Mede doordat ik werkzaam ben als docent, is de sax een belangrijke rol gaan spelen in mijn leven", vertelt Kuijpers. ,,Daarnaast vorm ik de ene helft van het duo Sax D'accord en maak ik deel uit van het Gelders Saxkwartet."

Volledig scherm De Heineken Fanfare 's-Hertogenbosch onder leiding van Chris Derikx. © Chris Korsten

Tijdens de 52ste editie van het Jaarconcert, dat geopend wordt met de heroïek klinkende Ravenswood Mars, vestigt ze verschillende keren nadrukkelijk de aandacht op zich.

Opvallend individu

Een ander opvallend individu is Maurice van Vugt (38). Hij bespeelt de kornet, een instrument dat verwantschap heeft met een trompet maar een kortere winding heeft. Hij is al een kleine dertig jaar actief bij de fanfare. ,,Ik ben niet het eerste familielid dat zich voegde bij dit gezelschap, evenmin het laatste. Mijn opa Marinus speelde tuba, mijn vader Wil onder meer sax. Mijn elfjarige dochter Renske, die zich inmiddels aangesloten heeft bij ons opleidingsorkest, is in zijn voetsporen getreden", doet hij uit de doeken. In totaal telt de Heineken Fanfare momenteel zo'n tachtig leden, verdeeld over het orkest, een percussie-ensemble, een tubakwartet en het opleidingsorkest.