Hoe haal je Andy Murray naar Rosmalen? Het kostte anderhalve maand mailen en telefoneren

Licht rebelse Jan Tervoort (84) was meer dan Hofpianist in Oeteldonk

9:21 DEN BOSCH - Als bij de aankomst van prins Amadeiro op carnavalszondag het Prinsenlied te horen is, behoorde daar een typische pianoriedel bij. De donderdagmiddag op 84-jarige leeftijd overleden Jan Tervoort was echter veel meer dan alleen Hofpianist in het Bossche carnaval.