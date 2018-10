Hoe is het om blind te zijn? 'Ik schrok van die auto die een peut gas gaf'

Hoe is het om 'blind' met een witte taststok een drukke straat over te steken? Enkele tientallen vrijwilligers konden dat vandaag ervaren bij het zebrapad op de hoek van de Visstraat en de Sint Janssingel in Den Bosch. De vijftiende oktober is het namelijk 'De internationale Dag van de Witte Stok'.

,,We vragen extra aandacht voor de ongeveer 325 tot 350 duizend blinden en slechtzienden in ons land", aldus Marjo Nollé van Visio in Den Bosch. ,,Mensen met een witte stok hebben volgens de wet voorrang bij het oversteken. Fietsers en automobilisten stoppen nog lang niet altijd voor 'De Witte Stok'. Het verkeer wordt steeds drukker. Mensen zijn gejaagder. Die pakken voorrang. Dat levert geregeld gevaarlijke situaties op met alle gevolgen van dien."

Apart

Enkele voorbijgangers willen het 'blind oversteken' wel eens ervaren. Ze krijgen een blinddoek om en een taststok in hun handen. "Het was apart", zegt een vrijwilliger. "Je hoort alles, ziet niets. Ik schrok net van het geluid van een auto die een peut gas gaf. Dan wordt je toch wel bang. Vraagt je af, kan ik nu wel of niet oversteken? Ik vind dit een goed initiatief."

,,Het is een vreemde gewaarwording", volgens Jasper van Haaster. ,,Nu besef ik me pas wat die mensen allemaal mee moeten maken. Ik had met die blinddoek op geen idee of ik nu wel of niet naar de overkant kon. Het is dat iemand van Visio mij begeleidde. Het heeft mij aan het denken gezet."

Volledig scherm Voorbijgangers werd gevraagd om vandaag even te voelen hoe het is om 'blind' te zijn. © Peter De Bruijn

Stoppen

Hij vervolgt: ,,Volgens mij denken veel verkeersdeelnemers het kan nog wel eventjes voordat de persoon met de stok oversteekt. Mensen die niet goed opletten in het verkeer. Dan let je ook niet op de slechtzienden. Ik denk dat de mensen nog te vaak doorrijden ja. Ik stop altijd als ik die witte stok of mensen met een rollator zie die over willen."