Hoe voorkom je dat criminelen infiltreren in de politiek?

Heemskerk vraagteken, Biemans terug in de basis bij FC Den Bosch

15:50 Het is onzeker of Kees Heemskerk vrijdagavond mee kan doen in de uitwedstrijd van zijn club FC Den Bosch tegen FC Eindhoven. De doelman ontbrak donderdagochtend bij de training omdat hij last had van vocht in zijn bovenbeen. ,,We bekijken op de wedstrijddag of Kees inzetbaar is. Als hij niet honderd procent fit is, keept Nick Leijten”, zei trainer Wil Boessen.