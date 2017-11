Hoger beroep na veroordeling vonnis doodsteken Berlicummer Bart van Lith (21)

DEN BOSCH - In het gerechtshof in Den Bosch dient dinsdag het hoger beroep dat is aangespannen door Bosschenaar Maikel Z. (25) nadat hij eind februari werd veroordeeld voor het doodsteken van Berlicummer Bart van Lith (21).

De Bosschenaar werd veroordeeld tot negen jaar celstraf met aftrek van voorarrest. Ook moet hij de vader van het slachtoffer ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen.

In de zittingszaal was de Bosschenaar ogenschijnlijk onbewogen. Maar even later merkte de advocaat wat de veroordeelde vindt van het uitgesproken vonnis. Hij was geschokt en ging direct in hoger beroep.

Rug

De Bosschenaar heeft altijd ontkend Bart van Lith vorig jaar te hebben gedood met een messteek in de rug. Hij laat in het midden wie de dader is en neemt het de politie kwalijk dat niet genoeg werk is gemaakt van andere verdachten.

,,Het vonnis is erg mager en kort door de bocht. De rechtbank hecht veel waarde aan getuigen die tegenstrijdige verklaringen afleggen'', aldus Westendorp, die bij de rechtbank pleitte voor vrijspraak.

Volgens de rechtbank staat vast dat het slachtoffer is gedood nadat hij de vriendin van de Bosschenaar in haar gezicht zou hebben geslagen.