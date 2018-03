House of Nouws brengt Esperanto volledig tot leven tijdens begrafenisceremonie

Gestuntel en geklungel

Minstens zo verontrustend is dat er door de eeuwen heen 'dominante' talen zijn ontstaan, wat bijna automatisch een voortdurende wisselwerking tussen gevoelens van superoriteit én minderwaardigheid met zich teweegbrengt. En last but not least: taal zorgt dikwijls voor gestuntel en geklungel dat de tenen doet krommen. Dus waarom omarmen we met z'n allen niet het Esperanto als gemeenschappelijke tweede taal?

Begrafenisceremonie

,,Ik ben eveneens gestart vanuit een soort idealisme. In het voorafgaande heb me ik afgevraagd wat mijn eigen bijdrage zou kunnen zijn om de wereld te verbeteren. Het fenomeen van onverstaanbaarheid tussen individuen op aarde heeft me enorm aangegrepen. Het geven van taallessen aan nieuwkomers is een van de activiteiten die daaruit is voortgekomen. Het idealisme dat verweven zit in deze voorstelling, is in wezen op dezelfde leest geschoeid", sprak regisseur Nouws na afloop.