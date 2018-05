Boek over schrijnend gezinsdrama Herman de Man uit Berlicum: 'Ik ben dupe, dupe, dupe!'

Over Sinti en Roma in oorlogs­tijd Den Bosch is bitter weinig bekend

2 mei DEN BOSCH – Van de oorlogsslachtoffers onder Sinti en Roma zigeuners in Den Bosch is maar weinig bekend. Niet meer dan dat er dertien zigeuners de oorlog niet hebben overleefd. Op 16 mei 1944 zijn in totaal 51 zigeuners van Den Bosch overgebracht naar kamp Westerbork.