Instorting betonnen balk in appartementencomplex kwam 'compleet onverwacht', onderzoek loopt

Nieuwe Filmers Festival met korte films in de Verkadefa­briek

17:01 DEN BOSCH - In de grote zaal van de Bossche Verkadefabriek is zaterdag 8 september vanaf 20.00 uur de vijfde editie van het Nieuwe Filmers Film Festival. Er zijn premières van vijf korte films die zijn gemaakt voor het One Week Film-project van de stichting SOLOS.