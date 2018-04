Invallen en aanhoudingen in Den Bosch en Rosmalen om drugsonderzoek, ook in noorden van het land arrestaties

UPDATEDEN BOSCH/ROSMALEN/OIRSCHOT - Zo’n vijftig politiemensen zijn woensdagochtend in Brabant, Friesland en Drenthe bezig met een actie tegen drugscriminaliteit. Onderzoek van de politie Den Bosch leidde woensdagochtend tot de ontmanteling van twee drugslabs in Noord-Nederland. Er zijn vijf verdachten aangehouden. Ook in Brabant heeft de politie invallen gedaan bij woningen, loodsen en een jachthaven in Den Bosch en Rosmalen en aanhoudingen verricht.

Een arrestatieteam deed vanochtend een inval in een woning aan de Orpheusstraat in Rosmalen. De voordeur, een rolluik en een grote ruit van de woning werden vernield. Naar verluidt is een persoon aangehouden. Volgens de politie heeft de inval te maken met de gezamenlijke actie maar werd in de woning geen drugslab aangetroffen.

Ook werd woensdagochtend rond 05.00 uur een inval gedaan in een woning aan de Vierde Hambaken. Volgens ooggetuigen zou de politie op het dak hebben gestaan. Ook hier zijn aanhoudingen verricht, onduidelijk is om hoeveel aanhoudingen het gaat. De bewoners van de woning waar de inval plaatsvond hebben een garagebox verderop in de straat, die eveneens door de politie is opengebroken. De politie heeft cilinders met onbekende inhoud uit de box gehaald.

Jachtwerf

Inmiddels is de politie ook bezig met een onderzoek op jachtwerf Voets aan de Gemaalweg in Den Bosch. De werf is afgesloten voor bezoekers tijdens onderzoek dat onder meer wordt verricht door medewerkers van de technische recherche. Voor de poorten van de werf staan drie bergingswagens. Op het terrein is een aanhangwagen in beslag genomen die wordt weggetakeld door een van de wagens. Ook staat er een wagen van een afvalbedrijf.

Het lijkt het erop dat er een drugslab is aangetroffen op het terrein. Een specialistische eenheid van de politie is aanwezig die politiekorpsen helpt met het veilig leegruimen van laboratoria. Ook staan op het terrein van de werf inmiddels ketels die worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs.

Quote Mijn boot ligt hier al lange tijd, maar ik heb nooit iets vreemds gezien. Booteigenaar

Een booteigenaar die aan z'n boot wilde gaan werken, kon onverrichterzake naar huis, omdat hij het terrein niet op mocht. Een agent meldde hem dat het onderzoek waarschijnlijk rond 02.00 uur is afgerond en dat het terrein dan weer zal worden geopend. ,,Mijn boot ligt hier al lange tijd, maar ik heb nooit iets vreemds gezien'', aldus de man. ,,De man van de werf is altijd heel aardig. Hij helpt altijd met het in- en uittillen van mijn bootje.''

Een officier van justitie houdt toezicht. Zij wenste nog geen nadere toelichting te geven.

Een medewerkster van de werf zei niets te weten over het onderzoek door de politie.



Een medewerkster van de werf zei niets te weten over het onderzoek door de politie.

Grote labs

In loodsen in het Friese Oudebildtzijl en Nieuw-Amsterdam in Drenthe trof de politie grote drugslabs aan. Een lab was in aanbouw en een lab was volledig operationeel, maar op dit moment niet actief. De politie is bezig de labs te ontmantelen.

De vijf aangehouden verdachten zitten voorlopig vast. Ook woningen en loodsen in Den Bosch en Oirschot maken deel uit van het onderzoek. Er zijn meerdere spullen gevonden die een directe relatie hebben met de productie van synthetische drugs.

Het onderzoek is in volle gang en gaat nog een groot deel van de dag in beslag nemen.

Volledig scherm Bij jachtwerf Voet in Engelen doet de politie ook onderzoek. © Bart Meesters