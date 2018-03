Jacqueline Govaert naar Bevrijdingsfestival Brabant 2018

Jonge bewoner gewond bij gewapende overval door drie mannen in Den Bosch

11:30 DEN BOSCH - Op de Derde Hambaken in Den Bosch is dinsdagochtend een woning overvallen. Drie mannen met ijzeren staven drongen rond 09.30 uur een huis binnen en eisten geld. De bewoner is daarbij gewond geraakt aan zijn arm.