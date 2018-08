Kakhi Jordania is nu al een Bosschenaar

,,Kakhi is een Bosschenaar!", zingen de fanatieke supporters van FC Den Bosch. En: ,,Kakhi, Kakhi, we worden kampioen!" Op de eretribune heft Kakhi Jordania (23) zijn handen boven zijn hoofd en klapt richting de supporters. Het staat op dat moment 2-1 voor FC Den Bosch in de derby tegen RKC Waalwijk. Dat het uiteindelijk 2-3 wordt voor de gasten drukt de pret, maar het enthousiasme over de komst van de Georgische miljonair Kakhi Jordania als nieuwe eigenaar van de club blijft overeind in stadion De Vliert. ,,Met Jordania zijn we weer in de picture", zegt Tiny van Rosmalen (74). Hij is al zo'n 60 jaar supporter van FC Den Bosch en de voormalige eigenaar van een bouwbedrijf in Rosmalen is al jaren sponsor. ,,Het kan met Jordania nooit slechter gaan dan de jaren hiervoor."