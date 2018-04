Kim uit Den Bosch gaat niet meer als Wim de deur uit: 'Het was doodeng'

Pastoor Mesch over DePetrus in Vught: 'De kerk en het geloof nemen een andere plaats in, het is goed zo'

8:00 VUGHT - Het is alweer dertien jaar geleden maar pastoor Martien Mesch weet het nog als de dag van gisteren. ,,Kom maar eens mee", wenkt hij en stapt ferm door de Petruskerk die in 2005, zoals dat in rooms-katholieke terminologie heet, 'aan de eredienst werd onttrokken'.