Kinderen bewegen te weinig? Niet op de Buitenschool

Ondanks staking rijden toch bussen in Den Bosch en regio: 'We hebben een andere cao'

9:49 DEN BOSCH - Ondanks de landelijke staking in het streekvervoer rijden er woensdagochtend toch bussen in Den Bosch en regio. Het gaat om chauffeurs die werkzaam zijn voor vervoersbedrijf Juijn. ,,Wij hebben een andere cao dan de collega's die wel staken en wij hebben geen reden om vandaag niet te rijden", aldus een chauffeur die woensdagochtend met haar bus bij het station in Den Bosch stond.