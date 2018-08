Klok tikt door bij ONE Week Filmproject van Solos

DEN BOSCH - Voor het vijfde jaar op rij hebben jonge film- en documentairemakers gestreden om het Paradepaardje, de felbegeerde award voor de winnaar van het ONE Week Filmproject van Solos. Hoewel er nog geen oordeel is geveld, lijken alle inzendingen een hoge kwaliteit te bevatten. Er is echter één probleem: twee van de vijf deelnemende teams hebben de deadline net niet gehaald. De organisatie is nog in beraad over eventueel te nemen maatregelen.

Vlakbij de garderobe, op slechts luttele meters van de Clubzaal van de Verkadefabriek waar alle producties klokslag vijf moeten worden ingeleverd, verkeren Sofyan Belghali(23), Jamie Manders(20) en Jori van Duifhuizen(21) in de stress-modus. De een is cameraman, de ander is regisseur/editor en de derde is scriptschrijver/geluidsman. Ze vormen de kern van het team Sojamjo, een Aziatisch klinkend woord waarin de eerste letters van hun voornamen zijn samengesmolten. Met nog een kleine tien minuten op de klok is het trio druk bezig met renderen oftewel het exporteren van de filmopnames naar een harde schijf. Negentig procent is al voltooid, maar nu de resterende tien procent nog.

Het proces vordert tergend langzaam, wat bijna leidt tot nagelbijtende taferelen. Uiteindelijk kunnen de drie niet voorkomen dat de deadline met één minuut wordt overschreden. "We hebben keihard gewerkt aan onze film, en dan loopt het zo af. Behoorlijk bizar", siddert Manders. Hun futuristisch getinte film, die de titel 2034 draagt, speelt zich ook af in dat jaar. Een hulpbehoevende oudere man wordt geholpen door een harteloze robot. De man wil op een gegeven moment af van de robot én de toegediende medicijnen, gevolgd door een verrassende ontknoping die de makers voorlopig liever geheim houden.

Het team No Surrender onder leiding van Frank Janssens(31) is eveneens net te laat met inleveren. "Ik heb deze week nog méér rare dingen meegemaakt. Mijn hoofdrolspeler haakte nog voordat we gingen draaien af. Gelukkig vond ik snel een vervanger. Waar het verhaal over gaat? Een gokverslaafde jongeman doet in het criminele circuit wat hand- en spandiensten om aan geld te komen. Dan opeens raakt-ie betrokken bij een liquidatie...", verklapt Janssens.

Alle deelnemende teams hebben de opdracht gekregen om in een tijdsbestek van vijf dagen een korte film of documentaire van minimaal vijf en maximaal tien minuten te maken. Met daarbij twee ludieke opdrachten. Naast de verplichte openingszin 'Ik ben er klaar mee' moet ook op een willekeurig moment een ringtone klinken.

Gedurende de week konden diverse coaches worden geraadpleegd. De bekende Bossche filmmaker Klaas van Eijkeren, een van hen, fungeerde 24/7 als vraagbaak. Nu, op het einde van dag vijf, tuurt Van Eijkeren door opvallend kleine spleetjes. "Afgelopen nacht ben ik door drie teams gebeld. Zelfs nog om drie uur. Het toeval wilde dat ik als vrijwilliger van SJV Rosmalen tot diep in de nacht nog een andere taak had: kinderen bang maken in het bos tijdens het nachtspel in het kader van de kindervakantieweek. Een schitterende combinatie, maar wel reuze vermoeiend", aldus Van Eijkeren.