Kopers van te koop staande huizen haken af; 'ze willen niet als derde of vierde op een huis bieden'

'Onze zorg is hoe we de tent overeind houden'

6 april DEN BOSCH - Sluip door kruip door is het in de oude onderkomens van Jong Actief aan de Buitendijk in Den Bosch. Trap op, trap af, langs bekladde muren, oude meubels, lekkende plafonds. In deze voormalige woning en bedrijfspand is geleefd de afgelopen jaren. De Bossche jongerenorganisatie zit er anti-kraak. Totdat duidelijk is hoe deze hoek langs de Dieze in de toekomst wordt ingevuld.