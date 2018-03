Lag het aan de medicijnen? Verder onderzoek naar dodelijk ongeluk met fietser (87) in Schijndel

Debat cameratoezicht in Den Bosch: 'Camera's stoppen geen misdaad'

18:40 DEN BOSCH - Tel het aantal beveiligingscamera's in de Bossche binnenstad. In drie kwartier tijd kwamen José Baks en José van Vugt tot 20 camera's. Daarmee wonnen ze de trofee die was uitgeloofd door debatpodium RUW, dat dinsdagavond nog een discussie houdt over het cameratoezicht in de stad.