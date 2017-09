Last van evenementen in de stad? Bossche bewonersvereniging houdt enquête

,,Wij horen verschillende geluiden over hoe bewoners de gezelligheid van de binnenstad ervaren. Vele positieve geluiden en ook wel eens een minder positief geluid. Daarom hebben we een enquête opgesteld om erachter te komen wat uw mening is.'' Dat schrijft het bestuur op de website blbwijkraad.nl over 23 vragen en stellingen.

Brommers

Het bestuur wil onder meer nagaan wat wordt gedacht van groepen die met bootjes of brommers en een gids de stad in gaan. Ook wordt nagegaan of horeca-ondernemers in de binnenstad voldoende maatregelen namen om overlast te beperken. Verder is de Blb geïnteresseerd of geluidsoverlast tijdens evenementen 'binnen acceptabele grenzen blijft' en of goed wordt schoongemaakt na afloop van evenementen.