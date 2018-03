Man probeert pizzeria in Den Bosch te overvallen, maar vlucht na klap met bezem

Mogelijk toch ongelijkvloerse kruisingen in nieuwe N65 bij Vught en Helvoirt

21:47 HELVOIRT/VUGHT - Mogelijk is er toch geld genoeg om bij de grote ombouw van de N65 bij zowel de Boslaan en Vijverboslaan in Vught als bij Helvoirt ongelijkvloerse kruising aan te leggen. Dat had altijd al de voorkeur van de beiden gemeenten maar leek niet haalbaar binnen het budget van zo'n 108 miljoen euro dat voor deze grote operatie beschikbaar is.