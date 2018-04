Meer onderzoek; Rosmalense zaak Heesbeen gaat nog geruime tijd duren

Jazz in Duketown trakteert op gratis li­ve-optredens in Bossche winkels

14:47 DEN BOSCH - ,,Van middenstanders in de Bossche binnenstad kregen we opmerkingen dat zij geen voordeel hadden van een evenement als Jazz in Duketown. Want de optredens zijn op podiums. Daar spelen we voortaan op in." Dat zegt Gaby Westelaken, voorzitter van de stichting Jazz in Duketown, over de mogelijkheid die middenstanders hebben om op zaterdag 19 mei gratis live-optredens in de zaak te hebben.