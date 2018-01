Militair deskundige over OM-onderzoek naar Marco Kroon: 'Hij had nooit mogen zwijgen'

DEN BOSCH - Marco Kroon had nooit zelfstandig een beslissing mogen nemen om te zwijgen over een geweldincident in Afghanistan. Dat stelt militair deskundige Peter Wijninga van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).

Dat de gedecoreerde oorlogsheld Kroon de inzet van geweld van hem of zijn eenheid onder pet hield, is militair operationeel niet verklaren. ,,Er zijn volop vraagtekens rond deze zaak", aldus de oud commandant van onder meer vliegbasis De Peel die zelf ook in Afghanistan diende. Wat de gevolgen zijn voor Kroon is onduidelijk. ,,Wat er ook gebeurd is, het moet ingrijpend zijn geweest en dat heeft hij al die tijd voor zich gehouden. Hij zal wel met een heel goed verhaal moeten komen."

Grote gevoeligheid

Dat Kroon gezwegen heeft op basis van de politieke en militaire gevoeligheid rondom zijn geheime missie in Afghanistan, kan volgens Wijniga nooit terecht zijn. ,,Defensie verklaart dat intern niemand iets wist. Dan heeft Marco Kroon een zelfstandige individuele afweging gemaakt over de politieke gevoeligheid. Dat mag hij nooit doen. Hij had de inzet van geweld van hem of zijn eenheid moeten melden. Defensie had dan kunnen besluiten dat het geheim moest blijven. Het openbaar ministerie en de vaste Kamercommissie voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten waren dan mogelijk in vertrouwen geïnformeerd.”

Quote Elke militaire missie krijgt een ander mandaat mee Deskundige Peter Wijninga