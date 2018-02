Nieuw comité luidt noodklok rond FC Den Bosch: 'Stad zonder voetbalclub verliest aan imago'

Oud-wethouder

Volgens het comité is 'de relatie tussen club(leiding) en een belangrijk deel van de trouwe supporters ernstig verstoord geraakt'. ,,Het is een kwestie van ‘to be or not to be’. Een stad zonder betaald voetbalclub verliest aan imago. Het beeld van ‘de stad van oma’, een slaapstad wordt er door versterkt.'' Dat benadrukt het comité dat zich eerst richt op 'een snelle oplossing van de acute accommodatieproblemen van FC Den Bosch'.