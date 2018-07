Nieuwe spoorwegovergang Orthen: ‘Het is wachten op ongelukken’

Weerzinwek­ken­de moord en hemelse madrigalen komen samen in Gesualdo

26 juli Het begin van Gesualdo is onweerstaanbaar. Florian Myjer, gastspeler bij De Warme Winkel, zit op een chaise longue en gaat een brief voorlezen. Collega-acteurs Vincent Rietveld en Ward Weemhoff proberen dat te verhinderen. Alle drie zijn ze naakt. Rietveld en Weemhoff kietelen Myers onder zijn armen, trekken aan zijn haren, knijpen in zijn ballen, gaan op hem staan en proberen zelfs een microfoon in zijn reet te duwen. Giechelend en pijnkreten slakend probeert hij door te lezen.