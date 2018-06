Nieuwe villa's in een Rosmalense straat met oude villa's

Flashmob als eerbetoon tijdens 'Dag van de Schoonma­ker'

15:51 DEN BOSCH - Vandaag is de Dag van de Schoonmaker. Speciaal als eerbetoon aan alle schoonmakers in Nederland voltrok zich vrijdag even na het middaguur in winkelcentrum Arena een onvervalste flashmob oftewel 'flitsmeute'.