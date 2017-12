Nieuwjaarsfeest met Paul Elstak in Brabanthallen

Jumbo City in Den Bosch is open

16:58 Recht tegenover de AH to Go is Jumbo City geopend. Het is de tweede Jumbo City in Nederland, nadat vorige maand de eerste opende op station Eindhoven. Het stadsconcept van Jumbo combineert horeca (La Place) met een supermarktdeel. De winkel zit in het voormalige pand van Randstad in de Visstraat.