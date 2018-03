Onderzoek naar Q-koorts: ondanks behandeling worden klachten alleen maar erger

Het onderzoek van het Radboudumc is betaald uit een bijdrage van de rijksoverheid voor onderzoek naar de relatief onbekende ziekte. Door de verzameling van alle gegevens is de grootste databank met informatie Q-koortspatiënten ter wereld ontstaan. De resultaten van het onderzoek worden vandaag in Eindhoven gepresenteerd op de eindconferentie van Q-support, de stichting voor ondersteuning van patiënten.



Directeur Annemieke de Groot van Q-support is onder de indruk en zegt dat het onderzoek bevestigt wat ze dagelijks in de praktijk merkt. ,,Gaandeweg begrijpen we dat de impact zó groot is, meer dan we ooit hebben kunnen vermoeden. Het zijn harde feiten maar Q-koorts gaat niet over. Het kan veel langer duren dan je denkt."