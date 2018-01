Op veel plaatsen 'aanzienlijke' verborgen stormschade, bomen op Parade mogelijk alsnog weg

Oproep politiechef na stijging moorden in Brabant: 'We mogen niet wegkijken'

11:49 TILBURG – In het midden en westen van Brabant zijn in 2017 meer mensen vermoord dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit jaarcijfers van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant die dinsdag gepubliceerd zijn. Vorig jaar kwamen in deze regio zestien mensen om het leven als gevolg van moord en doodslag: zeven meer dan in 2016.