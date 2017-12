Overlast winterweer: wat gebeurde er vandaag en hoe zit het morgen?

Traditie via 'Joris Kerstboom' op Parade Den Bosch verspreiden

21:51 DEN BOSCH - Den Bosch blijft als het aan Joris Linssen ligt altijd de 'hoofdstad' van het programma 'Joris Kerstboom'. "Het is acht jaar geleden op de Parade begonnen. Foto's van dierbaren in een kerstboom hangen zou een traditie in ons land moeten worden', aldus Linssen. "Die olievlek zou zich vanuit Den Bosch moeten we verspreiden."